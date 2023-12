Ajatuspajan kysely: Suomalaiset haluavat tukea Ukrainaa ja painostaa Venäjää tukevia maita

Valtaosa vastanneista on sitä mieltä, että EU-maiden tulisi tarvittaessa tehdä hallitustenvälistä yhteistyötä Ukrainan aseavun rahoittamiseksi, jotta yksittäiset jäsenmaat eivät voisi torpata apua.

Aineisto sisältää noin 2 000 ihmisen vastaukset. Tutkimuksen virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että Suomen olisi vahvemmin edistettävä Venäjää tukevien maiden sanktioita. Kysymyksen muotoilussa esimerkkimaaksi on nostettu Iran. Iran on toimittanut Venäjälle lennokkeja ja muuta aseistusta.