Suomalainen moottoriurheilija Miro Sihvonen on saanut peräti neljän vuoden kilpailukiellon dopingrikkomuksesta. Kiellon asetti urheilun kansainvälinen välimiesoikeus CAS.
Sihvosen tuomiosta tiedotti Suomen urheilun eettinen keskus SUEK. Toimintakielto on määrätty 27.11.2025.
SUEKin mukaan Sihvonen antoi vuoden 2024 SM-motocrosskilpailujen yhteydessä positiivisen dopingnäytteen. Heinäkuussa 2024 annettu näyte sisälsi drostanolonin aineenvaihduntatuotetta sekä 19-norandrosteronia, joka on nandrolonin aineenvaihduntatuote. Aineet kuuluvat WADAn kiellettyjen aineiden listalle luokassa anabolis-androgeeniset steroidit.
Sihvonen sai alun perin 18 kuukauden toimintakiellon jo tämän vuoden helmikuussa. Antidopingasioiden kurinpitolautakunta katsoi, että urheilija pystyi todistamaan, ettei aineita käytetty tahallisesti.
Nyt määrätty pidempi panna johtuu maailman antidopingjärjestön WADAn tekemästä valituksesta. WADA valitti alkuperäisestä päätöksestä CASiin ja vaati, että Sihvoselle tulisi määrätä kuuden vuoden toimintakielto kahdesta tahallisesta rikkeestä.
CAS hyväksyi valituksen osittain. Se katsoi, ettei Sihvonen ole kyennyt kumoamaan olettamaa, jonka mukaan hänen dopingnäytteestään löytyneen drostanolonin käyttöön liittyvä sääntörikkomuksensa oli tahallinen.
Sen sijaan CASin päätöksen mukaan urheilijan näytteestä löytyneestä nandrolonista urheilija pystyi todistamaan, että käyttö ei ollut tahallista.