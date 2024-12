Vaasan Sportin taloustilanne on synkkä. Seura tarvitsee merkittäviä rahasummia nopealla aikataululla.

Kotkasydän Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Vaasan Sportin hallituksen jäsen Tuomas Saikkonen kirjoitti seuran tilanteesta maanantaina LinkedInissä.

Sport kertoi talousahdingostaan ensimmäisen kerran jo lokakuussa. Tuolloin seura käynnisti osakeannin.

Vaasalaisseura tarvitsee loppukauden aikana 210 000 euroa lisärahoitusta. Joulukuun aikana rahaa tarvitaan 100 000 euroa ja vielä tällä viikolla 50 000 euroa.

– Tämä on edelleen jatkumoa samalle akuutille kassakriisille, josta olemme viestineet avoimesti marraskuun alusta. Mikäli emme tätä rahoitusta saa kasaan, niin minä en henkilökohtaisesti näe muita vaihtoehtoja maksukyvyttömyyden välttämiselle kuin potentiaaliset pelaajamyynnit, Saikkonen kirjoittaa suoraan julkaisussaan.

Sport teki viime kaudella noin 0,5 miljoonan euron tappiot. Luvut rasittavat nykyhetkeä.

– Taloudellinen tilanne on kuitenkin haastava, koska tämän kauden tuloja syötiin merkittäviltä osin jo viime kaudella. Operatiivinen tulos on itse asiassa plussalla, mutta meillä on palkkoja ja verovelkaa, jota on ehdottomasti maksettava tässä kuussa.

Seurassa on tehty useita merkittäviä muutoksia taloustilanteen korjaamiseksi.

– Uusi hallijärjestely säästää ensi kaudesta alkaen hieman päälle 200t€ vuodessa. Lisäksi toimistohenkilöstön leikkaukset säästävät ensi vuonna 200t€. Ensi kaudelle suunniteltu joukkue on noin 300t€ nykyistä halvempi, Saikkonen listaa.

Sport on onnistunut keräämään marraskuun alusta alkaen 290 000 euroa uutta rahoitusta. Mainiosti SM-liigassa kaukalossa suorittava seura tarvitsee kuitenkin nopeasti lisää apukäsiä kassaosastolleen. Saikkonen kuvailee kassakriisiä akuutiksi. Hän kertoo sijoittaneensa seuraan itse 170 000 euroa kuluvan vuoden aikana.

– Nyt tarvitsemme noin 48 tunnin sisällä muutaman samansieluisen ihmisen.

Sport on tällä hetkellä SM-liigan sarjataulukossa sijalla yhdeksän. Se on seitsemän ottelun pisteputkessa.