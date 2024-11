Kylian Mbappélle suorat sanat ikonilta – tämä hänen on opittava: "He tappavat sinut"

Benzeman mielestä Mbappén on ensitöikseen sopeuduttava uuteen pelipaikkaansa keskushyökkääjänä. Vaikka hän on aiemmin menestynytkin paremmin vasemmalla laidalla, kuuluu kyseinen tontti brassitähti Vinicius Juniorille .

/All Over Press

/All Over Press

– Hänen on taottava päähänsä, että hän on ysipaikan pelaaja ja unohdettava vasen laita. Hän on ollut loistava vasemmalla laidalla, mutta nyt hänen on loistettava eri roolissa.

– Minun ja Kylianin tilanne ensimmäisenä vuonna Realissa on erilainen. Olin silloin 21-vuotias, ja hän on nyt 25. Se ei ole sama asia, Benzema muistuttaa.

– Hän tietää, että Real Madridissa on paljon paineita. Jos et tee maalia kahdessa tai kolmessa ottelussa, he tappavat sinut. Voit voittaa Ballon d'Orin, mutta jos et tee maalia kolmessa ottelussa sen jälkeen, sama juttu. Hänen on opittava elämään sen paineen kanssa.