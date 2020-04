Kyberturvallisuuskeskus: Telian yhteysvika luokitukseltaan vakavin A-luokan häiriö – "Häiriö koski koko Suomea"

Valtakunnallinen häiriö Telian verkossa alkoi keskipäivällä ja jatkui alkuiltaan saakka. Datayhteydet eivät toimineet kiinteässä eivätkä mobiiliverkossa.Yleisten viestintäverkkojen ja -palvelujen häiriötilanteet luokitellaan neljään eri vakavuusluokkaan: A, B, C ja D.

Vaikutuksiltaan laajin A-luokan vika on kyseessä esimerkiksi silloin, jos häiriö estää ainakin 200 000 käyttäjän internetyhteyksien toimintaa tai ainakin 100 000 käyttäjän yleisten puhelinpalveluiden toimintaa.

Syynä laiterikko

Väisäsen mukaan vastaavia häiriöitä ilmenee aina silloin tällöin, mutta hän ei osaa tarkemmin kertoa niiden esiintyvyydestä vuosittain. Telia Suomen teknologiajohtaja Jari Collin arvioi STT:lle, että lauantainen vikatilanne on hyvin poikkeuksellinen.

Koska Telian verkon toimivuus on kriittistä monien yhteiskunnan toimintojen kannalta, operaattori toimii häiriötilanteessa yhteistyössä liikenne- ja viestintävirasto Traficomin kanssa ja raportoi sille.

– Tästä on sovittu protokolla. Kun on iso vikatilanne, vian juurisyyt, vaikutukset ja korjaavat toimet käydään myöhemmin läpi. Nyt odotettavan jälkipyykin laatu on paljolti kiinni siitä, mikä lopulta paljastuu häiriötilanteen alkuperäiseksi syyksi.