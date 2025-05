Kuvat paljastavat, kuinka päreinä Kimin uusi sotalaiva on – Pohjois-Korea myönsi poikkeuksellisesti virheensä

Tuoreet satelliittikuvat näyttävät Pohjois-Korean sota-aluksen täysin kyljelleen kaatuneena.

Planet Labsin satelliittikuvat näyttävät Pohjois-Korean kaatuneen sotalaivan Chongjinin telakalla perjantaina 23. toukokuuta.

Torstaina Pohjois-Korea poikkeuksellisesti uutisoi, että sota-alus oli pahasti vaurioitunut vesillelaskun aikana keskiviikkona. On harvinaista, että eristäytynyt diktatuuri myöntää epäonnistumisiaan.

Aluksesta ei julkaistu valtionmediassa kuvia, mutta nyt länsimaiset yhtiöt ovat saaneet kuvattua satamaa satelliiteilla. Voit katsoa lisää kuvia videolta artikkelin alusta.

Kuvissa näkyy, että alus on peitetty sinisellä pressukankaalla, mutta muodon perusteella se näyttäisi makaavan kyljellään osin vedessä ja osin laiturilla.

Perä liukui ennenaikaisesti mereen

Pohjois-Korea on aloittanut tutkinnan onnettomuudesta, kertoi valtiollinen media KCNA perjantaina.

Viranomaisten mukaan onnettomuus johtui tasapainon menettämisestä vesillelaskun aikana, ja osia sota-aluksen pohjasta murskaantui.

Raportin mukaan 5 000 tonnin hävittäjän perä liukui ennenaikaisesti veteen, murskasi osia rungosta ja jätti keulan laiturille.

Sota-aluksen pohjassa ei ollut reikiä, mutta tyyrpuurin puoleinen runko oli naarmuuntunut ja merivettä virtasi pelastuskanavan kautta peräosaan, raportissa Reutersin mukaan kerrottiin.

Vahvistaa epäilyjä laivaston kyvyistä

Pohjois-Korean itsevaltaisen johtajan Kim Jong-unin on kerrottu olevan raivoissaan tapahtuneesta.

Hän oli itse paikan päällä seuraamassa aluksen vesillelaskua Chongjinin telakalla keskiviikkona.

Kim sanoi aluksen vaurioituneen "rikollisen huolimattomuuden" vuoksi, ja vannoi saattavansa syylliset vastuuseen.

Hän määräsi aluksen korjattavaksi kesäkuun lopussa järjestettävään puolueen vuosikokoukseen mennessä, mutta CNN:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan aluksen vaurioiden korjaaminen Kimin määräämässä aikataulussa voi olla mahdoton tehtävä.

Pohjois-Korean laivastoa pidetään usein maan asevoimien vähiten kehittyneenä osana.

Hävittäjäalusten nopea kehittämistahti on yllättänyt CNN:n mukaan ulkopuoliset tarkkailijat, ja se on herättänyt kysymyksiä siitä, kuinka suuri osa teknologiasta on toiminnallista ja kuinka suuri osa symbolista.

Keskiviikon onnettomuus on omiaan vahvistamaan epäilyksiä laivaston teknisestä kyvystä.