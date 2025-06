Pohjois-Korean epäonninen sotalaiva kelluu taas

Pohjois-Korean valtionmedia KCNA kertoi perjantaina, että aluksen tasapaino on onnistuttu palauttamaan ja se on kiinnitetty laituriin.

Pohjois-Korea on tiettävästi saanut uuden sota-aluksensa nostettua takaisin pinnalle. Alus kaatui toukokuun lopulla, jolloin sen kerrottiin vaurioituneen pahasti sen vesillelaskuseremoniassa.

Valtiollisen uutistoimisto KCNA:n mukaan seremoniassa Chongjinin satamassa maan itärannikolla sattui vakava onnettomuus, jonka seurauksena 5 000 tonnin painoisen hävittäjäluokan aluksen pohja murskaantui osittain. Tämän johdosta sotalaivan tasapaino tuhoutui.

Valtionmedian mukaan onnettomuuden syynä oli "komentajien kokemattomuus ja huolimaton operointi".

Tänään perjantaina KCNA kertoi, että aluksen tasapaino on onnistuttu palauttamaan ja se on kiinnitetty laituriin.

Median mukaan laivan korjaustyöt jatkuvat edelleen. Korjausten on määrä valmistua kesäkuun loppuun mennessä, jolloin järjestetään maan johtajan Kim Jong-unin johtaman Korean työväenpuolueen seuraava täysistunto.

Aiemmin kerrottiin, että CNN:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan aluksen vaurioiden korjaaminen Kimin määräämässä aikataulussa voi olla mahdoton tehtävä.

Kim Jong-un oli seuraamassa sotalaivan vesillelaskuseremoniaa paikan päällä. Kim kutsui tapausta "rikolliseksi teoksi" ja sanoi, että onnettomuuden aiheutti äärimmäinen huolimattomuus, jollaista ei voida suvaita.

Kimin mukaan vastuussa olleiden henkilöiden "vastuuttomia virheitä" tullaan käsittelemään Korean työväenpuolueen keskuskomitean seuraavassa kokouksessa.

Tapauksen seurauksena neljä vanhempaa virkamiestä on pidätetty, kertoo muun muassa brittiläinen BBC. Yksi pidätetyistä on KCNA:n mukaan Ri Hyong-son, joka on maata hallitsevan työväenpuolueen ampumatarviketeollisuusosaston varajohtaja, joka oli median mukaan suurelta osin vastuussa onnettomuudesta.

BBC:n mukaan ei ole tiedossa, millaiset rangaistukset pidätettyjä seuraa tapauksesta.