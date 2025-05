Pohjois-Korean uusi sotalaiva vaurioitui pahasti vesillelaskussa – Kim raivoissaan

Laivan pohja murskaantui osittain, Kimin mukaan syynä oli huolimattomuus.

Pohjois-Korean uusi sotalaiva vaurioitui pahasti sen vesillelaskuseremoniassa, kertoi maan valtionmedia torstaina.

Valtiollisen uutistoimisto KCNA:n mukaan seremoniassa Chongjinin satamassa maan itärannikolla sattui vakava onnettomuus, jonka seurauksena 5 000 tonnin painoisen hävittäjäluokan aluksen pohja murskaantui osittain. Tämän johdosta sotalaivan tasapaino tuhoutui.

Valtionmedian mukaan onnettomuuden syynä oli "komentajien kokemattomuus ja huolimaton operointi".

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un oli seuraamassa seremoniaa paikan päällä. Kim kutsui tapausta "rikolliseksi teoksi" ja sanoi, että syynä oli täydellinen huolimattomuus, jota ei voida suvaita.

Kimin mukaan vastuussa olleiden henkilöiden "vastuuttomia virheitä" käsitellään Korean työväenpuolueen keskuskomitean seuraavassa kokouksessa ensi kuussa.

Venäjän epäillään auttavan sotalaivojen kehittämisessä

Pohjois-Korea laski vesille toisenkin 5 000-tonnisen hävittäjän huhtikuussa. Kim oli seuraamassa myös tuolloin Choe Hyon -nimisen aluksen vesillelaskua tyttärensä kanssa.

Pohjois-Korean mukaan alus on varustettu vahvimmilla mahdollisilla aseilla ja otetaan aktiivikäyttöön ensi vuoden alussa. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan laiva voitaisiin varustaa lyhyen kantaman taktisilla ydinohjuksilla.

Asejärjestelmän koelaukaisu Choe Hyon kannelta huhtikuussa 2025 Pohjois-Korean rannikon edustalla tuntemattomassa paikassa.KCNA / AFP / Lehtikuva

Etelä-Korean asevoimat on arvioinut, että Venäjä on saattanut auttaa Choe Hyonin kehittämisessä. Venäjän tekninen apu on voinut olla vastine tuhansista sotilaista, joita Pohjois-Korea on lähettänyt Venäjän avuksi sotimaan Ukrainaa vastaan.

Kim sanoi maaliskuussa tarkastaessaan maan ydinsukellusvenehanketta, että Pohjois-Korean on merkittävästi vahvistettava ja modernisoitava laivastoaan.