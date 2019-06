Kuusi puistattavaa aavekaupunkia Euroopassa: Yhden tiedätkin, mutta mitä tapahtui näille viidelle muulle?

Prypjat, Ukraina – kaikkien kavahtama Tshernobylin uhri

Sittemmin Prypjat on tullut tunnetuksi aavekaupunkina, jossa aika on pysähtynyt paikoilleen neuvostoaikaisten talojen rapistumista lukuunottamatta.

Craco, Italia – elokuvista tuttu kuollut kaupunki



Suncamp-sivusto kertoo, että Craco on ollut kuvauskohteena useissa elokuvissa, kuten James Bond – Quantum of Solace -elokuvassa.

The Telegraph kirjoittaa, että myös Passion of the Christ -elokuvaa on kuvattu kyseisellä paikalla