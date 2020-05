Kuuntele: Merja purkaa runoihin todellisuuden kauhutarinat – "Kerran minulle laittoi viestiä äiti, joka oli tappanut miehensä ja yrittänyt tappaa myös oman lapsensa"

On myös niitä äitejä, joille viime sunnuntainen äitienpäivä oli vuoden surullisin ja kipein päivä. Tuo päivä muistuttaa siitä, kuinka äitiys ei ollutkaan niin helppoa tai auvoista kuin olisi voinut lapsena nukkeleikkien tiimellyksessä kuvitella.

On se "väärä seura" toisille

Yllä olevat rivit ovat runosta, jossa on valtava tunnelataus – ja ei siis ihme, että runon lukeneet ovat pyyhkäisseet kyyneleen jos toisenkin poskeltaan sitä lukiessaan. Tuo runo levisi viikko sitten äitienpäivänä Facebookissa tuhansien ihmisten luettavaksi.

Runon kirjoittanut Merja Nurmi kertoo ammentaneensa paljonpuhuvat rivit omasta elämästään. Runojen kirjoittaminen on ollut Merjalle aina luonnollinen tapa purkaa tunteita, sillä runo voi kätkeä sisälleen paljon enemmän kuin täydellisin lausein rakenneltu teksti.

– Minulle tulee aina välillä tuollaisia putkahduksia, kun joku asia jää vaivaamaan. Ne ovat niin monisyisiä asioita, että ne on helpompi kirjoittaa runona kuin suoran tekstin muodossa. Nuo runot eivät edes kaipaa nimiä, Merja sanoo puhelimessa kotonaan, jossa kenttä on hieman heikko.

– Tämä runo kertoo siitä, että kaikki äidit ei voi odottaa, että lapsi tulee tuomaan heille ruusuja ja että äitienpäivä on ihana ruusunpunainen päivä. Kaikki äidit eivät pääse välttämättä koskaan hehkuttamaan, kuinka hienosti menee, hän sanoo pieni haikeuden sävy äänessään.

Yksi lapsi menehtyi, toinen heräsi kuolleista

Sen lisäksi, että Merja on joutunut ja saanut seurata läheltä monia surullisiakin elämänpolkuja, hän on saanut todistaa vanhemmuuden ja elämän varjoisat puolet myös omassa elämässään.

Hänen perheensä arki ei ole aina ollut ruusuilla tanssimista. Perheen elämässä on ollut monia hyvin kipeitäkin asioita, joista kaikista ei voi edes kirjoittaa tai joista ei mielellään kerro kaikille ääneen.

Merja on joutunut useasti pelkäämään lastensa hengen puolesta ja kannattelemaan heitä, kun he ovat olleet heikoimmillaan.

– Kun mieheni kantoi meidän vauvan arkun hautaan, hän sanoi, että se oli pisin matka, jonka hän on ikinä joutunut kävelemään.

Elämä näyttää monille nurjat puolensa

Merja on koulutukseltaan sosionomi. Hänen empaattinen, hyväsydäminen ja karhuemomainen luonteensa on vienyt Merjan alalle, jossa elämä näyttää myös ne kaikkein ikävimmät puolensa.

Hän on työskennellyt muun muassa lastensuojelussa ja -kodissa, joissa hän on nähnyt läheltä, mitä esimerkiksi alkoholi, huumeet, väkivalta ja mielenterveydelliset ongelmat saavat aikaan perheissä.

Sinä, jonka oma elämä on niin rikki ja hauras

Sinä, joka et sitten jaksanutkaan

Samalla toinen äiti pakkaa sätkävehkeitä Kylmäkosken vankilaan lähtevään pakettiin

Monesti ikävät asiat tapahtuvat suljettujen ovien takana, poissa muiden katseilta. Elämästä tulee kulissia, jonka ylläpitäminen on raskasta. Joskus kulissi on itse tietoisesti aiheutettua, joskus taas kulissista on pidettävä kiinni muista syistä.