Villi huhu Max Verstappenista leviää – Ralf Schumacher: "Ei ole sattumaa"

Huhut Max Verstappenin ja Toto Wolffin salaisesta tapaamisesta ovat saaneet pontta sijaintitiedoista.

Red Bullin F1-kuljettaja Max Verstappenin ja Mercedeksen tallipäällikön Toto Wolffin omistamien jahtien seurantatietojen perusteella molemmat kulkuneuvot olivat samaan aikaan Sardinian rannikolla. Tämä osui yhteen sen kanssa, että F1-asiantuntijana toimiva ex-kuljettaja Ralf Schumacher kertoi, että kaksikko oli tapaamassa tällä viikolla.

– Ei le sattumaa, että kaksi jahtia risteilee tällä viikolla Sardinian edustalla – yksi kuuluu Toto Wolffille, toinen Max Verstappenille. Ja kuulemani perusteella on hyvät mahdollisuudet, että he saattavat kahvitella yhdessä, Schumacher lausui Formel1.de:n mukaan.

Perjantaina Verstappenin yksityiskone oli puolestaan suunnannut Nizzasta Sardiniaan. Koneen liikkeet selvisivät Flight Radar -sivustolta.

Australialainen Nine.com.au muotoili "internet-etsivien" vahvistaneen villiä teoriaa Verstappenin ja Wolffin salaisesta tapaamisesta.

"Ei ota päätöstä kevyesti"

Toto Wolff päälliköi Mercedeksen F1-tallia./All Over Press

Schumacher arvioi, etteivät mahdollisuudet sille, että Verstappen jäisi Red Bullille, ole tällä hetkellä hyvät.

– Maxia määrittää kuitenkin se, että hän ei ota tätä päätöstä kevyesti. Hän tietää tarkalleen, keille hän on urastaan velkaa – itsensä ja isänsä lisäksi se on lopulta Red Bull, tiimi, joka on tuonut hänet tähän pisteeseen.

Verstappenilla on Red Bullin kanssa vuoteen 2028 asti jatkuva sopimus, mutta spekulaatiot hänen mahdollisesta lähdöstään ovat kiihtyneet viime aikoina.

Alankomaalainen kaasutteli Red Bullilla edelliskausina neljään perättäiseen maailmanmestaruuteen, mutta auto ei ole tällä kaudella enää ollut aiemmassa vedossa. McLarenin Oscar Piastri ja Lando Norris ovat MM-sarjassa selkeästi kolmantena olevan Verstappenin edellä.

Red Bull erotti vasta pitkäaikaisen tallipäällikkönsä Christian Hornerin, jonka kanssa Maxin Jos-isä oli raportoidusti ilmiriidoissa. Tilalle Red Bull otti Laurent Mekiesin sisartalli Racing Bullsista.