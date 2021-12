Koronatartuntoja on nyt kaikkialla Espanjassa eikä yksikään koulu, työpaikka, ystäväporukka tai perhepiiri ole niiltä välttynyt, kirjoittaa El País -lehti .

­– Jokainen tuntee jonkun, jolla on nyt koronatartunta, sanoo lehden haastattelema biologi Clara Prats.

Kuudes aalto on lyönyt kaikki ennätykset

Koronan kuudes aalto on lyönyt kaikki aiemmat tartuntaennätykset Espanjassa.

Jouluaaton aattona maassa todettiin ennennäkemättömän korkeat lähes 73 000 uutta koronatartuntaa yhden päivän aikana. Uusia tartuntoja on ilmoitettu joulun ajalta ja tältä päivältä 214 609.

Kahden viikon ilmaantuvuusluku nousi viime torstaina niin ikään kaikkien aikojen korkeimmaksi ja oli 911 per 100 000 asukasta.

Tänään Espanjan terveysviranomaiset kuitenkin kertoivat, että ilmaantuvuusluku on jo noussut tästä ja on ensimmäistä kertaa yli tuhat, tarkemmin sanottuna 1206 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon ajalta.

120 kuolemantapausta lisää

Sairaalassa on yli 1600 koronapotilasta ja uusia tehohoitotapauksia on tullut joulun aikaan ja tänään 200. Koronan liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Espanjassa torstain jälkeen 120.