Belgiassa ja Venäjällä rikottiin koronatartuntojen ennätyksiä – Ranskassa pelätään toisen aallon iskevän ensimmäistä pahemmin

Belgiassa koronavirustartunnat leviävät todella rajusti. Noin 11,6 miljoonan asukkaan maassa on rekisteröity peräti 16 746 uutta tartuntatapausta. Määrä on jälleen uusi ennätys vuorokauden kuluessa havaittujen tartuntojen määrässä.

Koronavirukseen liitettyjen kuolemantapausten määrä on noussut Belgiassa jo lähes 10 600:aan. Miljoonaa asukasta kohden kuolemia on siten kirjattu epidemian alusta saakka 912. Suomessa vastaava suhdeluku on 64.