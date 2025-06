Laitilan turmassa kuoli kaksi 17-vuotiasta poikaa – alaikäinen kuski pelastui

Laitilan tiistai-iltaisessa turmassa kuoli kaksi 17-vuotiasta poikaa, kertoo Lounais-Suomen poliisi.

Onnettomuudessa pelastautuivat poikkeusluvalla autoa kuljettanut 17-vuotias nuori mies ja 19-vuotias matkustaja, jotka hälyttivät onnettomuuden jälkeen apua lähistöllä asuneen sivullisen luota.

Kumpikaan pelastautuneista ei saanut onnettomuudessa vakavia vammoja.

– Poliisi on alustavasti päässyt puhuttamaan molempia henkilöitä. Uponnut ajoneuvo on nostettu ja on poliisin hallussa, kertoo komisario Arttu Visuri Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Poliisi tutkii kahden nuoren miehen hengen vaatinutta onnettomuutta epäiltynä törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena sekä kuolemansyyntutkintana.

Nuoret euralaisia

Laitilan tiistai-iltaisessa onnettomuudessa kuolleet ja pelastautuneet nuoret olivat euralaisia.

Asian vahvistaa MTV Uutisille Euran kunnanjohtaja Kari Kankaanranta.

Euran seurakuntapastori Tuomas Hurme kertoo MTV Uutisille, että tieto euralaisnuorten kuolemasta tuli kesken käynnissä olevan rippileirin.

Hurme kertoo, että rippileirissä pidettiin aamuhartaus, jossa käsiteltiin tapahtunutta. Leiri jatkuu normaalisti.