Eija Kantola suree koiransa poismenoa – julkaisi sydäntäsärkevän yhteiskuvan: "Yksi elämäni raskaimmista päivistä"

Iskelmälaulaja Eija Kantola julkaisi suru-uutisen Instagramissa . Kantola kertoo, että on joutunut luopumaan rakkaasta ystävästään ja perheenjäsenestään Masi-koirasta. Kantola julkaisi sydäntäsärkevän yhteiskuvan hänestä ja koirastaan.

View this post on Instagram

Kantola on saanut lukuisia viestejä seuraajiltaan. Muun muassa Erika Vikman on ottanut osaa Kantolan suruun. Myös Eini on jättänyt oman kommenttinsa kuvan alle.