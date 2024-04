Muusikko Daruden äiti on kuollut: "Perheessämme on nyt valtava aukko"

Muusikko Darude , oikealta nimeltään Ville Virtanen kertoo Instagramissa, että hänen äitinsä on kuollut. Hän julkaisi Instagram-tililleen lapsuuskuvan, jossa hänen äitinsä pitelee häntä sylissä. Kuvan yhteyteen on kirjoitettu riipaiseva teksti.

– Menetin äitini tänään. Hän rakasti musiikkia ja laulamista, ja tuki minua aina musiikillisella matkallani – kuten silloin, kun päätin ostaa ensimmäisen syntetisaattorini. One Way Ticket oli yksi hänen suosikkikappaleistaan ​​lapsuudessani. Perheessämme on nyt valtava aukko, muusikko kirjoittaa julkaisussaan.