Espanjalainen motocross-kuljettaja Enzo Badenas, 17, on kuollut.
Motocross-kuljettaja Enzo Badenas, 17, menetti henkensä sunnuntaina kokemassaan harjoitusonnettomuudessa. Suru-uutisesta kerrotaan muun muassa MXGP:n ja Circuit Ricardo Tormon verkkosivuilla.
AS-lehti raportoi lähdetiedoillaan, että onnettomuus olisi tapahtunut Red Sand Parkin radalla Espanjan Vilafamésissa.
Lupaava kuljettaja Badenas oli voittanut muun muassa 85-kuutioisten Espanjan mestaruuden vuonna 2022. Hän kuului Espanjan maajoukkueeseen ja ajoi kansainvälisissäkin mittelöissä kuten Euroopan mestaruuskilpailuissa.
Badenasia ihailtiin MXGP:n mukaan laajalti omistautumisestaan ja intohimostaan lajia kohtaan.