Kuudettatoistaa kertaa järjestetty kurpitsaregatta keräsi jättiyleisön Belgiassa.

Belgian pohjoisosassa Flanderissa sijaitsevassa Kasterleessa kasvatetaan niin isoja kurpitsoja, että suomalaisia verrokkeja voi kuvata höyhensarjalaisiksi.

Kun Suomen jättikasvisten SM-kisoissa voiton sai tänä syksynä 276 kilogramman kurpitsalla, punnitaan Kasterleessa parhaimmillaan yli tonnin painoisia möhkäleitä.

Kurpitsojen kasvattamisella ja niiden koolla kilpailemisella on kylässä pitkät perinteet.

– Maailmassa ei ehkä ole toista paikkaa, jossa olisi näin paljon kurpitsoja ja kurpitsan kasvattajia samassa kylässä. Tausta on siinä, että maaperämme ei ollut kovin otollista vihanneksille, mutta kurpitsat saa aina kasvamaan, kertoo kasvattajiin kuuluva Dries Moelans.

– Joskus mietittiin, mitä jättikurpitsoille pitäisi tehdä punnituksen jälkeen, joku ehdotti, että yhdistetään voimat kajakkikerhon kanssa.

Näin syntyi kurpitsaregatta, joka on järjestetty vuosittain vuodesta 2008 lähtien. Vain kahtena koronavuonna kisa jäi väliin.

Tapahtuma on paisunut jättikurpitsan lailla ja tänä vuonna paikalle odotettiin yli viittä tuhatta kävijää.

– Katsojia tai kisaajia on tullut Espanjasta, Yhdysvalloista ja kuulemma jopa Kiinasta asti, Moelans kertoo.