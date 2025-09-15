Tanssii Tähtien Kanssa -treenisalille ei pääse kuka tahansa.
Tanssii Tähtien Kanssa -tähtiparit ovat harjoitelleet tanssejaan nyt noin kuukauden verran. Jotta tanssiaskeleet osuisivat kohdilleen, on niitä treenattava ahkerasti. Tätä varten TTK-pareilla on yhteinen tukikohta: tuotannon treenisali Helsingissä.
Sinne ei aivan kuka tahansa pääse, mutta MTV Uutiset piipahti kylässä viisuselostaja Mikko Silvennoisen johdolla.
Videolla Silvennoinen näyttää mitä TTK:n treenisali todella pitää sisällään. Paikalla ovat harjoittelemassa myös Kia Lehmuskoski ja Marko "Mörkö" Anttila – paitsi, että tähtioppilas vaikuttaa kadonneen.
