Kuopion Palloseura kuittasi jälleen 133 000 euroa tasapelillä Konferenssiliigassa.
KuPS pelasi torstaina 0–0-tasapelin islantilaisen Breidablikin vieraana jalkapallon Konferenssiliigan liigavaiheen ottelussa.
Huippupaikkoja tarjoutui kummallekin joukkueelle, mutta tehoja ei syntynyt. Yksi kuopiolaisten huippusaumoista aukeni ottelun alussa, kun Otto Ruoppi järjesteli paikan Petteri Pennaselle, mutta kapteeni laukoi tolppaan.
Isännille vihellettiin vajaan tunnin kohdalla rangaistuspotku Saku Savolaisen käsivirheestä, mutta Hoskuldur Gunnlaugsson ei onnistunut maalinteossa.
KuPSin Mohamed Toure hankki ulosajon lisäajalla rikkomalla Kristinn Jonssonia, joka oli karkaamassa läpiajoon
KuPS kuittasi Konferenssiliigan tasapelipisteestä 133 000 euron bonuksen. Kuopiolaiset saivat saman potin kuun alussa 1–1-tasapelistä kosovolaista Dritaa vastaan. Kahdesta ottelusta on nyt kasassa kaksi pistettä.