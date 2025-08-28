KuPS tyrmättiin tylysti – Konferenssiliiga kutsuu

Kuopion Palloseura on kärsinyt jalkapallon miesten Eurooppa-liigan karsintojen päätösvaiheessa 0–2-kotitappion Midtjyllandille. Tanskalainen Midtjylland oli voittanut kotipelinsä 4–0, joten se eteni Eurooppa-liigan liigavaiheeseen yhteismaalein 6–0.
KuPS oli varmistanut Konferenssiliigan liigapaikkansa jo aiemmin. Kuopiolaisten Konferenssiliigan vastustajat arvotaan perjantaina.
Torstain ottelussa vierasjoukkueen avausmaalin teki rangaistuspotkusta Junior Brumado 51. minuutilla ja päätöslukemat Aral Simsir kolme minuuttia myöhemmin. Ottelu sai ison käänteen 38. peliminuutilla, kun KuPSin Arttu Lötjönen sai suoran punaisen kortin.