Kuopion selittämätön puukotus: Naisen kimppuun hyökättiin yllättäen parkkipaikalla – epäillyn kotoa tehtiin karmea löytö

Poliisi on kertonut, että nainen oli hyökkäyksen alkaessa pesemässä autoaan, ja että mies kävi kimppuun mitään sanomatta. Naisen uskotaan valikoituneen väkivallanteon uhriksi sattumalta. Teosta epäilty mies asuu lähellä tapahtumapaikkaa.

Mies kiistää, mutta selitykset ovat sekavia

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Lyytinen Itä-Suomen poliisista kertoo, ettei teon motiivi ole valjennut poliisille. Epäilty on kiistänyt teon.

– Hän ei ole kuitenkaan pystynyt oikein selvittämään, missä hän on teon aikaan liikkunut.

– Hän on antanut aika sekavan kuvan liikkumisistaan.

Selkeää selitystä kaivattaisiin, sillä poliisilla on miehen kannalta ikävältä näyttävää todistusaineistoa.

DNA-testien tuloksia odotellaan

Lyytisen mukaan housuista on otettu DNA-näytteitä, jotka on lähetetty tutkittavaksi. Tuloksia odotellaan vielä. Sillä välin poliisi jatkaa tutkintaa muun muassa kuulusteluin. Puukotukselle on useampia silminnäkijöitä.