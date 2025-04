Kuopion piispalta kova lausunto: "Hävetkää, perkeleet"

Kuopion piispa Jari Jolkkonen on julkaissut kovan lausunnon Venäjän toimista Ukrainasta.

Ukrainan pelastusviranomaisten mukaan ainakin yli 30 ihmistä kuoli tänään palmusunnuntaina Venäjän Sumyn kaupunkiin Koillis-Ukrainaan tekemässä ohjusiskussa.

Isku oli yksi tuhoisimmista viime kuukausina.

Venäjä isku osui hetkeen, jolloin monet ukrainalaiset olivat liikkeellä ja kävivät kirkossa.

Pelastustyöt raunioilla olivat yhä käynnissä sunnuntaina alkuillasta, ja uhriluvun pelättiin kasvavan.

"Venäjän raiskaaja-armeija vietti palmusunnuntaita"

Piispa Jari Jolkkonen tuomitsee iskun kovin sanoin viestipalvelu X:ssä.

– Venäjän raiskaaja-armeija vietti Palmusunnuntaita tappamalla ohjuksin kirkkoon pyrkiviä ukrainalaisia. Vastakohta Jerusalemiin aasilla ratsastavaan Rauhanruhtinaaseen ei voisi olla räikeämpi, Jolkkonen kirjoitti päivityksessään.

– Hävetkää, perkeleet.

Jolkkonen kehottaa ihmisiä kuvittelemaan tilanne Ouluun tai Joensuuhun.

– Venäjä on fasistinen terroristivaltio, Jolkkonen summasi.

"Sota saatava päätökseen"

Myös esimerkiksi presidentti Alexander Stubb on tuominnut teon.

– Venäjä osoitti taas kerran, ettei se piittaa kansainvälisestä oikeudesta, Stubb kommentoi X:ssä.

– Sota on saatettava kestävään päätökseen. Välitön tulitauko ilman ehtoja on ensimmäinen askel. Jotta Venäjä saadaan sitoutumaan rauhanprosessiin, on sen vastaisia pakotteita vahvistettava.

Venäjä ei tuoreeltaan kommentoinut iskuaan.

