Miinanraivaajia kuoli räjähdyksessä Hersonin alueella – MTV seuraa sotaa

SUNNUNTAI 25.12

Kolme miinanraivaustöissä ollutta on kuollut Hersonin alueella miinan räjähdettyä. Asiasta kertovat Ukrainan viranomaiset. Kuolleet olivat olleet raivaamassa miinoja alueelta, jonka Ukraina vapautti aiemmin Venäjän hallusta. Suuri osa Hersonin alueesta on nyt Ukrainan hallussa, mutta osa seudusta on edelleen miehitettynä.