Kokkolasta kuolleena löytyneistä kesykyyhkyistä eli puluista on löydetty lintujen paramyksovirus-1:tä (PMV-1), kertoo Ruokavirasto.
Keski-Pohjanmaalta on löydetty viikon sisällä kuolleena yli 10 kesykyyhkyä.
Linnuista todettu virus on voimakkaasti tautia aiheuttavaa tyyppiä. Sama virus aiheuttaa siipikarjassa Newcastlen tautia.
Ihmisellä voi aiheuttaa silmän sidekalvon tulehdusta
Ihmisille PMV-1-virus voi aiheuttaa silmän sidekalvon tulehdusta, mutta ihmistartunnat ovat kuitenkin harvinaisia ja ne liittyvät sairaiden lintujen kanssa läheiseen kontaktiin.
Ruokavirasto ohjeistaa, että siipikarjan ja muiden lintujen pitäjien on huolehdittava hyvästä tautisuojauksesta, ettei tartunta leviä lintujen pitopaikkaan.
Jos linnuilla havaitaan sairauden oireita, on niistä ilmoitettava kunnaneläinlääkärille.