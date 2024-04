Ihmisellä lintuinfluenssatartunta Yhdysvalloissa – oli tekemisissä lypsykarjan kanssa

Ihmisellä on todettu lintuinfluenssa (H5N1-virus) Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa, kertoo osavaltion terveysviranomainen. Potilaan ainoa oire oli tulehtunut silmä.

Viranomaisten mukaan lintuinfluenssaan sairastumisen riski väestötasolla on edelleen matala. Yhdysvaltojen terveysviranomaisten mukaan tämä on toinen tapaus, jossa H5N1-virus on tarttunut eläimen kautta ihmiseen Yhdysvalloissa.