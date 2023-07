Ruokavirasto: Lintuinfluenssaa todettu viidessä turkistarhassa

Kyseessä on sama viruskanta, joka todettiin aiemmin Kaustisella Keski-Pohjanmaalla sijaitsevan turkistarhan siniketuista. Yhteensä tautia on nyt löytynyt viideltä turkistarhalta. Sairastuneet tarhaeläimet ovat sinikettuja sekä minkkejä.

Turkiseläimillä on todettu lintuinfluenssaa näiden tapausten myötä ensimmäistä kertaa Suomessa. Luonnonvaraisissa ketuissa lintuinfluenssatartuntaa on todettu Ruokaviraston mukaan kaksi kertaa.

Lintuinfluenssa on aiheuttanut Suomessa useita luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemia tämän vuoden aikana.

Perjantaina Kokkolan kaupunki tiedotti lintuinfluenssaepäilystä Ullavanjärvellä. Kokkolassa on todettu lokkien joukkokuolema kuluneella ja sitä edeltävällä viikolla, kaupunki kertoi. Kuolleita lokkeja on todennäköisesti satoja. Lintuja on lähetetty Ruokavirastoon tutkittavaksi lintuinfluenssan varalta.