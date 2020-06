Kuntien taloustilanne vaikeutuu sote-uudistuksen myötä – tekeillä on Suomen historian suurin liikkeenluovutus yli 170 000 työntekijän siirrolla

– Kuntien huoli on aiheellinen. Sotella tai ilman meillä on paljon huolia kuntien taloudellisesta tilanteesta. Toisaalta soten myötä ennakoitavuus paranee, koska sote-kustannukset on monesti noussut yli budjetissa ennakoidun. On sovittu, että sote-uudistuksen jälkeen keskitytään uudelleen valtionosuusjärjestelmän muutoksiin, Paatero toteaa.