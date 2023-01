Kuntien asukaskohtaiset päästöt julki, maakuntien kärjessä Kainuu: "Yksityisautoilu on iso tekijä" – Ruoan päästöt pienimpiä kaupungeissa

Suurimmat päästöt asumisesta ja ruuasta

– Kainuussa nousevat esiin asumisen korkeat päästöt eli asumisen energiankulutus ja yhdyskuntarakenteen tiiviys. Kainuu on maantieteellisesti iso alue ja ihmiset ovat hajaantuneet eri puolille Kainuuta. Yksityisautoilu on iso tekijä Kainuun luvuissa. Keski-Suomi ja Pirkanmaa ovat aluerakenteeltaan tiiviimpiä alueita, selittää erikoistutkija Santtu Karhinen Suomen ympäristökeskuksesta alueiden välisiä eroja.

All Over Press

All Over Press

Ruuan päästöt suuremmat maaseudulla

Tuontituotteista noin puolet päästöistä

– Kunnilla ja yrityksillä on iso rooli siinä, miten kotitaloudet erityyppisillä alueilla pystyvät vähentämään päästöjään. Kunnat luovat toimintaympäristön niin asukkaille kuin yrityksillekin. Yritykset puolestaan kaipaavat kotitalouksilta viestiä siitä, että vähäpäästöisille tuotteille on kysyntää, pohtii Karhinen.

– On harhaanjohtavaa väittää, ettei meidän tarvitse tehdä mitään, kun kiinalaiset tuottavat päästöjä. Kun me itse kulutamme Kiinassa tuotettuja hyödykkeitä, on meidänkin vastuulla miettiä Kiinan päästöjä, muistuttaa Karhinen.