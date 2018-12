Lukiovertailun tulokset julki: Ruotsinkieliset lukiot jälleen kärjessä – katso maakuntasi parhaimmat lukiot!

Tasainen työtaakka



Katedralskolanissa on tietoisesti pyritty jakamaan opiskelijoiden työtaakkaa tasaisesti opiskelujaksojen ajalle ja välttämään perinteistä mallia, jossa tärkeintä on koeviikko, kertoo rehtori Marianne Pärnänen.

Salainen ase: tehtävänannon ymmärtäminen



Topeliusgymnasietin rehtori Stefan Kula on ylpeä siitä, miten lukion opiskelijat ovat tehneet vuoden aikana hyvää, rauhallista työtä opiskelujensa eteen. Lukion opiskelijat ovat myös kannustaneet toisiaan erittäin väkevästi.

– Tämä on pieni lukio, ja se edesauttaa, että he tuntevat toisensa ja opettajansa hyvin. Silloin kannustaminen tapahtuu kuin itsestään. He myös tekevät koulutyötä yhdessä sekä koulun sisällä että sen ulkopuolella. Olemme panostaneet sen välittämiseen, että tehkää asiat yhdessä. Sillä pärjäätte.