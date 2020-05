Ravintoloiden kohtalo jäi auki: Avataanko ovet kaikkialla Suomessa yhtä aikaa vai ei, ja miten käy yökerhojen? Hallitus jatkaa neuvotteluja ensi viikolla

Lakia valmistelevassa sosiaali- ja terveysministeriössä on tiettävästi lähdetty siitä, että ravintoloita avattaisiin joillakin alueilla aiemmin kuin toisilla, koska epidemiatilanne on erilainen eri puolilla Suomea.

Hallitus on linjannut, että ravintoloiden sulkemista kuten muitakin rajoituksia puretaan hallitusti ja portaittain hybridistrategian mukaisesti eli yhä enemmän epidemiologisen tilanteen perusteella.

STT:n tietojen mukaan muun muassa tästä syystä valmistelussa on lähdetty siitä, että ravintolat avataan tartuntatautilain perusteella. Tartuntatautilaki mahdollistaa paremmin alueellisen arvioinnin kuin laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, jonka perusteella ravintolat 4. huhtikuuta suljettiin.

Yökerhot saattavat pysyä pitempään suljettuina

STT:n tietojen mukaan lähtökohta on, että asiakasmäärää ei ainakaan rajoiteta pienemmäksi kuin puoleen nykyisestä lupiin kirjatusta asiakasmäärästä. Näin on tehty myös ulkomailla, joiden käytännöistä on valmistelussa otettu mallia.