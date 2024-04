Kunnat: Talousnäkymät muuttuvat huonoiksi tai erittäin huonoksi – "Se oli kipein asia"

Vaikeita valintoja

– Palveluiden saatavuus tulevaisuudessa eri puolilla tulee vaatimaan sitä, että me mietimme ihan uudella tavalla, miten ne palvelut järjestetään, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jere Nuutinen sanoo.

– Kunnan on fiksumpaa tehdä tällä hetkellä yksin. Yhteistyötä voidaan luonnollisesti tehdä, mutta siinä on mahdollisuus, että kunnat menettävät siinä valtionosuuksia ja tietysti silloin kunnat optimoivat sen, että mitä valtionosuuksia on saatavissa, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Jani Kaasinen sanoo.