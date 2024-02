BBC:n tiedot: Prinssit Harry ja William eivät aio tavata Harryn Lontoon-visiitin aikana

– Williamilla on kyllä aika rankkaa juuri nyt. Jos hän tuuraa isäänsä, hoivaa vaimoa kotona ja sitten on vielä perheen lapsetkin, niin siinä voi olla ihan sellainen tilanne, ettei hän vaan jaksa enää sitä veljeään tähän. Luulen, että Williamilla on nyt sellainen tilanne, että nyt ei vaan veny: ei aikataulu, eikä jaksaminen, Jaatinen sanoi.