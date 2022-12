Kuninkaallinen kirjeenvaihtaja: Prinssi William katkaisee kaikki yhteytensä prinssi Harryyn

– William katkaisee kaikki yhteydet, The Sunday Timesin kuninkaallinen päätoimittaja Roya Nikkhah kirjoitti twiitissään 18. joulukuuta.

Nikkhah mainitsi Williamin kahdesta nimeämättömästä ystävästä, jotka olivat huolissaan dokumenttisarjan aiheuttamista vahingoista. Sarjassa Harry syytti Williamia muun muassa hänelle huutamisesta kuninkaallisista tehtävistä eroamisen aikaan ja salaisesta yhteistyöstä median kanssa, jonka mukaan Harrysta ja Meghanista on jaettu haitallisia tarinoita ja viety näin huomio pois perheen muista ongelmista.

– Surullisin osa tässä on tämä kiila, joka luotiin minun ja veljeni välille niin, että hän on nyt instituution puolella. Ja osan siitä ymmärrän. Se on hänen perintönsä, Harry sanoi dokumentissa.