Kuningatar Elisabetin kuoltua Harryn ja Meghanin lapset saavat arvonimet – jos he niin haluavat

Kuningatar Elisabetin isoisä Yrjö V linjasi vuonna 1917, että hallitsijan miespuoliset jälkeläiset lapsenlapsiin saakka ovat heidän kuninkaallisia korkeuksiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt kun Harryn isä, Archien ja Lilibetin isoisä Charles nousee valtaan, myös Harryn lapsista tulee automaattisesti prinssi ja prinsessa. Vaikka Harryn ja Meghanin lapsilla on nyt oikeus käyttää kuninkaallisia arvonimiä, niin eri asia on haluavatko he sitä tulevaisuudessa.