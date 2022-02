Kuningatar Elisabet yllätti poikkeuksellisella eleellään herttuatar Camillaa kohtaan – näin prinssi Charles riensi kiittämään äitiään

Elisabetin poika Charles kiitti äitiään omassa onnitteluviestissään, joka julkaistiin niin ikään Clarence Housen toimesta viikonloppuna. Viestissään Charles onnitteli kuningataräitiään, joka on Ison-Britannian historian pisimpään vallan kahvassa ollut monarkki.

– Olemme erittäin tietoisia äitini toiveen suomasta kunniasta. Samalla kun olemme yhdessä palvelleet sekä tukeneet hänen majesteettiaan sekä yhteisöjemme ihmisiä, on rakas vaimoni ollut oma vakaa tukeni matkan varrella.

Charles ja Camilla ovat pitäneet yhtä salasuhteestaan lähtien ja he menivät naimisiin vuonna 2005. Kuningatar Elisabet ei osallistunut vihkitilaisuuteen, mutta oli mukana parin häävastaanotolla. Elisabetin on myös kerrottu luonnehtineen Camillaa "ilkeäksi naiseksi" ja sanoneen aikoinaan Charlesille, ettei tämän tulisi olla missään tekemisissä Camillan kanssa. Näin ollen kuningattarelle Charlesin suhde Camillaan ei ollut helppo pala purtavaksi. Vuonna 2000 kuningatar jopa kieltäytyi osallistumasta poikansa 50-vuotispäiville, mikäli Camilla on paikalla.