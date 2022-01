Kuningatar Elisabet hakee osa-aikaista kodinhoitajaa – minimipalkkaa kompensoidaan muilla eduilla

Taloudenhoitajan odotetaan työskentelevän 20 tuntia viikossa Edinburghin Palace of Holyroodhousessa, joka on Britannian monarkin virallinen virka-asunto kaupungissa.

Ennakoiva lähestyminen ja ongelmien ratkaisukyky tulevat tarpeeseen

– Tämä on tilaisuutesi hyödyntää innostuneisuuttasi ja kiinnostustasi vieraanvaraisuusalaa kohtaan tarjoataksesi jotakin poikkeuksellista, työpaikkailmoituksessa todetaan.

Vaikka tehtävän palkkaus ei ole välttämättä houkutteleva, hakijalle on tarjolla kattava paketti muita etuja.

Ilmoituksen mukaan neljänä päivänä viikossa työskentelevä apulainen on oikeutettu muun muassa 33 päivän lomaan sekä pääsyyn erilaisiin ruokailu- ja virkistyspalveluihin.

Pestiä voi hakea vain, mikäli henkilöllä on työskentelylupa Britanniassa, minkä lisäksi hakijan on läpäistävä turvallisuusselvitys päästäkseen työskentelemään kuninkaalliselle perheelle. Ilmoituksen mukaan hakemusten viimeinen jättöpäivä on 21. tammikuuta.