Lontoossa järjestetään tänään näyttävä Trooping the colour -sotilasparaati – ensimmäistä kertaa kuningas Charlesin kunniaksi

Lontoossa järjestetään tänään perinteinen Trooping the colour -paraati. Paraati järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa kuningas Charlesin kunniaksi.

Trooping the colour on vuosittain kesäkuussa Lontoon keskustassa Westminsterissä järjestettävä näyttävä sotilasparaati, jolla juhlistetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallitsijan virallista syntymäpäivää. Kalenterin mukainen syntymäpäivä Charlesilla, 74, on marraskuussa.