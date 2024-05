Hovi vahvistaa: kuningas Charles osallistuu yhteen kuninkaallisten merkittävimmistä juhlapäivistä – prinsessa Catherine yhä kysymysmerkki

/All Over Press

Yksi Trooping the Colour -paraatipäivän odotetuimmista osuuksista perinteisesti on hetki, kun kuninkaallisen perheen jäsenet katselevat ilmavoimien ylilentoa Buckinghamin palatsin parvekkeelta, josta myös tervehtivät kansaa. Jännitettäväksi jääkin se, ketkä kaikki kuninkaallisen perheen jäsenet tänä vuonna parvekkeella nähdään.

Trooping the Colour -tapahtumalla juhlistetaan virallisesti näyttävin sotilasparaatein Ison-Britannian monarkin syntymäpäivää. Charlesin varsinainen syntymäpäivä on kuitenkin vasta marraskuussa. Kyseessä on toinen kerta, kun Trooping the Colouria juhlitaan Charlesin kunniaksi tämän valtakaudella.