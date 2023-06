Kova helle teki kuninkaallisen kaartin paraatiharjoituksesta haastavan Lontoossa – useita vartijoita noudettiin paareilla paikalta

– Toimin tänään kuninkaan syntymäpäivän paraatin everstikatselmuksen johtajana. Kova työ ja valmistautuminen tällaiseen tapahtumaan on kunnia kaikille osallistujille, erityisesti tämän päivän olosuhteissa.

Brittihovin mukaan Trooping of the Colour -tapahtumaa eli Britannian hallitsijan virallista syntymäpäivää on vietetty yli 260 vuoden ajan. Sotilaallisessa tilaisuudessa nähdään yli 1 400 paraatisotilasta, 200 hevosta ja 400 muusikkoa.