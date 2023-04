Kun Marin piti saada lisää elintärkeää epilepsialääkettä, apteekissa myytiin eioota – nyt hänen pitää etsiä sitä ympäri Suomea

Viime syksystä alkaen lääkepula on hankaloittanut merkittävästi Sydänmaanlakan elämää.

Hakureissuja eri puolille maata

– Pitää olla aktiivinen ja varata lääkkeitä eri apteekkeihin, koska se on juuri kaksi viikkoa, mitä lääkettä voidaan pitää varastossa.

– Joka aamu pitää katsoa lääketukun karttahausta, missä mahdollisesti on niitä lääkkeitä, joita mulle on määrätty, jotta säilyn hengissä, Sydänmaanlakka sanoo.

Sairautensa takia Mari Sydänmaanlakalla ei ole ajokorttia. Lääkkeiden hakua varten hän on saanut kyytejä ystävältään tai käyttänyt julkisia kulkuvälineitä.

Joskus lääke on pitänyt hakea sellaisesta paikasta, että reissussa on pitänyt yöpyä. Rahaa ja aikaa kuluu paljon.

– Minä olen kuitenkin sen verran onnellisessa asemassa, että liikkumisen kanssa ei ole vaikeaa, esimerkiksi pyörätuolia. Mutta hankalaa tämä on joka tapauksessa ja stressaavaa. Se sitten myös vaikuttaa epilepsiaani, että mitä enemmän stressiä, sitä enemmän kohtauksia.

Kaksi toivetta apteekeille ja viranomaisille

Sydänmaanlakan mielestä lääkepulasta kärsiviä tulisi tiedottaa paremmin. Hänkään ei saanut tietoa, kun elintärkeä lääke oli loppumassa. Tiedottaa pitäisi myös lääkepulan syistä ja mikä on tilannekuva sen ratkeamisesta.

– Se on mun mielestä vähän väärin, että ei ole mahdollisuutta lähettää apteekkien välillä, vaikka on erityislupa siihen lääkkeeseen ja tällainen tilanne, että se lääke on henkeni pitimiksi.