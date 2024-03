Kestääkö Bidenin suosio terveysspekulaatiot? "Nyt tämä on vielä missikisa"

Esivaalien perusteella näyttää ilmeiseltä, että Joe Biden ja Donald Trump ottavat uusintaottelun Yhdysvaltojen presidenttiydestä ensi marraskuussa – ellei jotain dramaattista tapahdu.

Julkisuudessa on kiinnitetty huomiota istuvan presidentin unohteluihin ja fyysiseen kuntoon, vaikka Valkoisen talon lääkärintarkastuksissa hän on saanut puhtaat paperit.

Yhdysvaltain historian dosentti Markku Ruotsila pohtii, joutuvatko demokraatit vielä vaihtamaan ehdokastaan, jos spekulaatiot Bidenin terveydentilasta jatkuvat.

– Jos [fyysinen ja psyykkinen tila] on tällä tasolla, jolla se nyt viime aikoina on ollut tai menee vielä huonompaan suuntaan, niin kyllä demokraateilla tulee kesään mennessä tarve vaihtaa vielä ehdokasta, Ruotsila sanoo.

Viimeaikaiset kannatuskyselyt ovat puhuneet karua kieltä Bidenille ja niiden perusteella jatkokausi voi olla haaste.

Mutta tämänhetkiset kannatusluvut tai edes esivaalien tulos ei kerro kaikkea, muistuttaa politiikan asiantuntija Kaisa Vatanen. Hänen mielestään Bidenia vastaan on tässä vaiheessa turvallista protestoida, kun vaalit eivät ole vielä aivan nurkan takana.

– Kun mennään lokakuuhun, ihmiset heräävät siihen todellisuuteen, että nämä ne vaihtoehdot, mistä pitää äänestää.

– Nyt tämä on vielä niin sanotusti missikisa, että tykkäänkö siitä käytettävissä olevassa demokraatista vai en. Ja kun päästään lähemmäs vaaleja, niin se on kysymys siitä, kumpi näistä varsinaisista ehdokkaista se on. Siinä kohtaa se tilanne tulee mielipidemittauksissakin muuttumaan, kuten aikaisemminkin.

Norsut ja aasit kohtaavat uudessa Ex on Next -väittelyohjelmassa Markus Leikolan johdolla. Ohjelman vakiovieraina Yhdysvaltojen politiikan ajankohtaisista aiheista väittelevät republikaanien puolelta Yhdysvaltain historian dosentti, professori Markku Ruotsila ja demokraattien puolelta valtio-opin maisteri, politiikkakonkari Kaisa Vatanen.