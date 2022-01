Kultaranne Kai Nurminen hyppäsi opettajan penkiltä takaisin jääkiekon pariin – heittää tärkeän viestin nykypelaajille: ”Ettei vaan hakata korttia kaikki matkat niin kuin me aikoinaan”

Kai Nurmisen kasvoilla on tuttu virnistys, vaikka aamu on ollut keskimääristä raskaampi. Ajomatka Naantalista SM-liigan toimistolle Helsingin keskustasta venyi pitkäksi lumipyryn takia.

Vanha ammattikiekkoilija selvästi nauttii, kun hän saa taas elantonsa vuosien jälkeen rakastamansa lajin parissa. Nurminen on tehnyt jo pitkään luottamustehtäviä Liiga Alumnissa, ja elokuusta lähtien hän on työskennellyt toiminnanjohtajan tittelillä.

– Ennen tunsin hyvin länsirannikon väen, mutta nyt on ollut kiva tutustua paremmin muidenkin SM liigapaikkakuntien porukoihin. Lätkäihmisten kanssa on helppo puhua, kun kaiken ei tarvitse olla niin kauhean virallista, Nurminen kehuu.

Mallia Pohjois-Amerikasta

Jääkiekkoilu on ollut monessa asiassa edelläkävijä suomalaisessa urheilussa, niin alumnitoiminnassakin. Liiga Alumni sai alkunsa vuonna 2007 ensimmäisenä urheilun alumnijärjestönä.

Alumnin tarkoituksena on nostaa lopettaneiden pelaajien arvostusta ja parantaa hyvinvointia. Hyväntekeväisyys on tärkeässä osassa toimintaa. Liiga Alumniin kiinteästi yhteydessä oleva Alumnin Tukisäätiö pyrkii tukemaan lasten ja nuorten kiekkoharrastusta.

Alumnitoiminta on lähtöisin Pohjois-Amerikasta, jossa vanhojen starojen nostaminen esille on oma taiteenlajinsa. Nurminen sai siitä kosketuksen neljä vuotta sitten matkalla Chicagoon, jossa hän kävi tutustumassa Blackhawksin alumniin.

Nurminen sai kokea itsekin NHL-kulttuuria aitiopaikalta Los Angeles Kingisssä 1996–97 ja Minnesota Wildissa 2000–01. Minnesota on Kaliforniaa kovempaa kiekkoseutua, mutta lajikulttuuria löytyi Los Angelesin lämmössäkin.

– Historian vaaliminen on päivittäistä. Kyllä jostain Dave Taylorista ja Marcel Dionnesta oli juttua koko ajan. Asioiden eteen nähtiin vaivaa.

Asioiden eteenpäinviemistä auttaa NHL:ssä se, että alumnin yli kymmenen työntekijän lisäksi seuroissa on omat alumnivastaavansa.

Tomi Natri/All Over Press

Opiskelua vaikka pelimatkoilla

Samalla tavalla Liiga Alumni kannustaa nykyisiäkin aktiivipelaajia opiskelemaan edes vähän uran aikana. Alumni oli organisoimassa liiketalouden opinto-ohjelman yhdessä Haaga-Helian kanssa. Pelaajia on mukana eri Euroopan sarjoista KHL:ää myöten.

– Katsoin juuri SM-liigajoukkueiden bussimatkoja kauden aikana. Siellä istutaan pitkiä pätkiä, ja nykyajan tablettitietokoneet ovat aika hyviä. Ettei vaan hakata korttia kaikki matkat niin kuin me aikoinaan.

Alumnin pitkäaikainen nokkamies Porvari muistuttaa, että Alumnille on tärkeää tuoda itseään tutuksi pelaajien keskuudessa jo peliuran aikana. Se auttaa heitä sitoutumaan toimintaan uran jälkeen.

– Se on vähän kuin alkoholismissakin. Pitää toimia ennen kuin on liian myöhäistä.

Korona kurittanut päätapahtumaa

SM-liigaotteluiden Alumni-tähtien jakaminen ja Alumnin syksyinen All Stars -tapahtuma on ollut tärkeä imagotekijä ja tulonlähde. Paikalla on ollut vuosien varrella Suomen eturivin pelaajia Veli-Pekka KetolastaTeemu Selänteeseen. Ensimmäinen järjestettiin vuonna 2017 Oulussa, minkä jälkeen kiekkotähdet ovat kokoontuneet Raumalla ja Lahdessa.