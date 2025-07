Vihreä pulu närkästyttää Britanniassa

Asiantuntijat varoittavat, että keinotekoinen värjäys voi vaarantaa lintujen terveyden.

Englantilaisessa Northamptonin kaupungissa on tepastellut viime aikoina vihreä pulu.

Linnusta on ainakin kuusi eri videota Tiktokissa, ja niitä on katseltu jo miljoonia kertoja. Niissä kaikissa pulu norkoilee All Saints Churchin edessä Northamptoninissa.

"Liian keinotekoista"

Kun linnusta otetut kuvat alkoivat ilmestyä verkkoon, niiden aitous kyseenalaistettiin.

Britannian yleisradio BBC todensi kuvat kuitenkin aidoiksi.

– Se näyttää ilman muuta värjätyltä, sillä tällainen vihreä väri on liian keinotekoinen, lintulehti Bird Watch Magazinen toimittaja Mike Alibone kertoi BBC:lle.

Värjättyjä puluja on bongattu Englannissa aiemminkin.

Paikallinen eläinsuojelujärjestö pelasti aiemmin vaaleanpunaiseksi ja keltaiseksi värjätyn puluun Lincolnshiressa.

Tuolloin neonvärinen pulu yhdistettiin syntymättömän lapsen sukupuolenpaljastukseen.

Väriaine on myrkkyä

Linnun höyhenten tahallinen värjääminen voi kuitenkin olla niille vaaraksi, muistuttaa eläinten hyvinvointia edistävä brittijärjestö RSCPA.

– Linnut yrittävät todennäköisesti puhdistaa myrkyllistä ainetta höyhenistään, jolloin sitä voi päätyä niiden nieluun.

Näin ollen lintujen värjääminen ei ole suositeltavaa, ja värjätyistä linnuista tulisi ilmoittaa eläinsuojeluvalvojille.