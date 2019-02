Kuka tuntee nämä naiset? USA:n ehkä pahin sarjamurhaaja piirsi ulkomuistista tarkat kuvat uhreistaan – Samuel Little on tunnustanut 90 naisen murhan, useita ei ole tunnistettu

Little, 78, on tunnustanut murhanneensa 90 naista. Rikostutkijat uskovat nyt, että hän saattaa olla yksi Yhdysvaltain historian pahimmista sarjamurhaajista.

Uhreina vähäosaisia naisia

Littlellä mittava rikoshistoria

FBI varmentanut kolmanneksen tunnustuksista

Piirtämiensä kuvien lisäksi Little on kertonut tarkkoja rikoksiin liittyviä yksityiskohtia. Hän on muun muassa kertonut tarkkoja tapahtumapaikkoja ja millaisella autolla oli liikkeellä tehdessään henkirikoksen Hän ei kuitenkaan ole osannut sanoa henkirikosten tarkkoja päivämääriä, mikä on hidastanut tunnustusten varmistamista.