Kuka on Helsingin Pasilassa löydetty, päiviä kuolleena ollut nainen? Poliisi pyytää apua

Kuollut on hoikkavartaloinen noin 35–45-vuotias nainen, joka on noin 170 senttimetriä pitkä. Hänellä on olkapäille ulottuvat, hieman kihartuvat tummanruskeat hiukset ja hänen silmänsä ovat ruskean ja vihreän sävyiset. Jalassaan uhrilla oli löytöhetkellä koon 43 kengät.