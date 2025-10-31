Ilomantsiin lokakuun alussa matkustaneesta miehestä ei ole havaintoja lähes kolmeen viikkoon.
Poliisi etsii miestä, josta on viimeisin havainto Ilomantsista 12. lokakuuta. Hänen ei tiedetä poistuneen Ilomantsista mutta liikkuneen sen alueella.
Poliisi kertoo miehen matkustaneen Ilomantsiin 2. lokakuuta. Poliisi julkaisi kadonneesta kuvan. Kuvassa miehellä on yllään viimeisin tiedossa oleva vaatetus: Farkkutakki, harmaa huppari, farkut ja punavalkea laukku.
63-vuotias mies on 180-senttinen ja hoikka. Poliisi on kiinnostunut miehen liittyvistä havainnoista 2. lokakuuta jälkeiseltä ajalta sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai soittamalla vihjepuhelimeen p. 0295 415 232.