Oletko nähnyt Espoossa kadonnutta Katia? Edelliset havainnot yli kahden viikon takaa

Poliisin mukaan omaiset ja tutut kutsuvat kadonnutta nimellä Kati. Nainen on ollut kateissa sunnuntaista 14. helmikuuta lähtien.

Poliisi on saanut hänen liikkeistään on muutamia havaintoja. Viimeisin havainto naisesta on katoamispäivältä 14. helmikuuta. Tuolloin hänet oli iltapäivällä nähty Nuottaniemessä, josta hän oli mahdollisesti suunnannut kohti meren rantaa.