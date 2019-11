Kuka pokkaa Finlandia-palkinnon? Kirjallisuuspalkintojen saajat kerrotaan tänään – ehdolla nämä 18 kirjaa

Palkintoja jaetaan yhteensä kolme: kaunokirjallisuudelle, lasten- ja nuortenkirjallisuudelle sekä tietokirjallisuudelle. Jokaisessa kategoriassa on ehdolla kuusi teosta. Kaunokirjallisuuden palkinnonsaajan valitsee Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. Lasten- ja nuorenkirjallisuuden palkittavan päättää muusikko, näyttelijä Olavi Uusivirta ja tietokirjoista suosikkinsa valitsee emeritusprofessori, tietokirjailija Sixten Korkman.

Jokainen palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa.

Ehdolla ovat esimerkiksi jo kertaalleen Finlandialla palkitun Mikko Rimmisen uusin romaani Jos se näyttää siltä (Teos), JP Koskisen Tulisiipi (Like) ja Johanna Venhon Ensimmäinen nainen (WSOY). Ehdokkaina ovat myös Pajtim Statovcin Bolla (Otava), Hanna-Riikka Kuisman Kerrostalo (Like) sekä Monika Fagerholmin Vem dödade bambi? (Förlaget/Teos). Kirjan on suomentanut Laura Jänisniemi nimellä Kuka tappoi bambin?