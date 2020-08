Ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjuntaan esitetään uusia keinoja – työministeri Haatainen: hyväksikäytöstä puhuttava entistä rohkeammin

Vastuu kuuluu hyväksikäyttäjälle, ei uhrille

– Veronumeroiden käytöstä rakennusalalla on saatu hyviä tuloksia ja sen avulla harmaata taloutta on pystytty ehkäisemään ennalta, työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen kertoo.

Asenteiden on muututtava

– Toivoisin, että myös yrittäjät ja yritykset nostaisivat asian esille, sillä tämähän on kilpailun kannalta iso asia, jos toiset toimivat yksillä pelisäännöillä ja toiset toisilla. Silloin kyse on epäreilusta kilpailusta.

Harmaan talouden ongelmia on tuotava esille

– Se, miten ilmiöstä keskustellaan julkisuudessa ja miten media on nostanut ongelmia esiin, on ollut hyvää. Minusta on tärkeätä, että kansalaiset tiedostavat tämän, sillä sitä kautta uhrit oivaltavat, että heillä on oikeuksia ja ymmärtävät mistä he voivat saada apua, hän kertoo.